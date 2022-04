Đà Nẵng: Khởi tố tài xế ô tô 7 chỗ tông vào tiệm bánh mỳ làm 6 người bị thương

Ngày 26/4, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an quận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam tài xế Lương Duy Tân (42 tuổi, trú quận Thanh Khê) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế Tân chạy ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn xảy trên giao lộ hầm đường bộ Điện Biên Phủ và Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) khiến 6 người bị thương vào ngày 3/4.

Cụ thể, lúc 18h30 ngày 3/4, Lương Duy Tân chạy ô tô 7 chỗ BKS-43A 505.82 trên đường gom Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê.