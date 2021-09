Đà Nẵng: Khẩn trương cắt tỉa cây xanh để ứng phó mùa mưa bão 2021

Đà Nẵng vẫn còn 32.573 cây xanh các loại chưa cắt tỉa để ứng phó mùa mưa bão 2021

Tuy nhiên, do tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn toàn thành phố để chống dịch nên việc cắt tỉa cây xanh để phòng chống lụt bão năm 2021 của đơn vị này mới chỉ đạt 17.397 cây/49.970 cây (tương đương 34,8% khối lượng công việc) thì phải tạm dừng từ ngày 15/8 đến nay. Số cây xanh còn lại có nguy cơ gãy cành, ngã đổ khi mưa to gió lớn, gây mất an toàn cho người và phương tiện giao thông.