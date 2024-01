Đà Nẵng – điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới

Du lịch góp phần vào việc hiện thực hóa các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về “xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; “xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á”… Đà Nẵng đang khẳng định thương hiệu là điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới, với nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Giải thưởng danh giá của ngành Du lịch World Luxury Awards 2023 cũng vinh danh Furama Resort Đà Nẵng - Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất Đông Nam Á. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Dấu ấn du lịch Đà Nẵng



Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, với những ý tưởng sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp, người dân để phát triển du lịch, Đà Nẵng đã có hành trình 15 năm tổ chức thành công nhiều sự kiện lễ hội đặc sắc và tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Có thể kể đến như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG5), Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race… Đặc biệt, từ năm 2016, du lịch Đà Nẵng đã có những bước tiến vượt bậc, tạo được dấu ấn khi lần đầu tiên nhận danh hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”. Đây là giải thưởng du lịch danh giá do Tổ chức Du lịch thế giới (Word Travel Award) trao tặng, nhằm tôn vinh các thành tựu của điểm đến mang tầm quốc tế.



Năm 2017, Đà Nẵng đã vinh dự được chọn đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC. Năm 2022, thành phố đạt bốn danh hiệu, giải thưởng danh giá, trong đó có ba danh hiệu do các tổ chức quốc tế uy tín trao tặng gồm: “Top điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2022” do trang TripAdvisor công bố dựa trên sự bình chọn của du khách khắp nơi trên thế giới; “Top 10 thành phố du lịch tốt nhất Đông Nam Á năm 2022” tại Giải thưởng du lịch Asia’s Best Awards 2022 của Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel & Leisure (New York, Mỹ); “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022” tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA). Đây là lần thứ 2 (từ năm 2016), thành phố đoạt giải thưởng tại hạng mục này, góp phần ghi danh Đà Nẵng vào danh mục các điểm đến hiện đại, an toàn với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu.



Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards 2022, Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút với 3 giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới” và “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” dành cho Cầu Vàng. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) tiếp tục được vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới”. Giải thưởng danh giá của ngành Du lịch World Luxury Awards 2023 vinh danh bốn thương hiệu nổi tiếng của Quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng gồm: Furama Resort Đà Nẵng - Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất Đông Nam Á, Don Cipriani’s - Nhà hàng sang trọng di sản bậc nhất châu Á, Ariyana Convention Centre Danang - Cung hội nghị Quốc tế tốt nhất Việt Nam, V-senses Wellness & Spa - Spa với kiến trúc theo chủ đề độc đáo nhất Đông Nam Á.