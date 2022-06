Đà Nẵng: Đề thi lớp 10 môn Văn dễ thở, thí sinh tươi cười rời khỏi phòng thi

Báo cáo buổi thi sáng nay, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 15.000 thí sinh nhưng số thí sinh dự thi là 14.873. Số thí sinh vắng không có lý do là 127 em. Sáng nay không có thí sinh nào đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài; không có thí sinh, giám thị vi phạm quy định thi. Tình hình các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, không có sự cố bất thường nào xảy ra.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Đà Nẵng là 11.044 học sinh phân phố cho 21 trường THPT.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Đà Nẵng có 32 hội đồng coi thi với 630 phòng thi.

Sở GD-ĐT thành phố đã huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng thi, trong đó cán bộ coi thi là 1.448 người.

Ngoài ra, lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi khoảng 180 người, bố trí tại các điểm ra đề, in sao, phách, chấm thi và tại các điểm thi; tổng số nhân viên phục vụ (trật tự, tạp vụ, y tế, bảo vệ) tại các điểm thi khoảng 400 người.

Diệu Thuỳ