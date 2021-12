Đà Nẵng đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên

Your browser does not support the audio element.

Sáng 4/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ 12h trưa nay sẽ dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố.

TP Đà Nẵng chỉ duy trì 5 chốt kiểm soát ở ga đường sắt Đà Nẵng, bến xe Trung tâm thành phố, cảng Đà Nẵng, âu thuyền Thọ Quang và ga nội địa - cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.