Đà Nẵng đặt mục tiêu có 50 bộ dữ liệu mở tạo ra giá trị mới

Đáng chú ý, năm 2023, tổng doanh thu ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 36.571 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 147,8 triệu USD, đạt 101,25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2022.

Theo ước tính của Bộ TT&TT, tỷ trọng kinh tế số năm 2022 của Đà Nẵng chiếm 19,76% GRDP thành phố. Tính đến nay có 83,14% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 99,82% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.