Đà Nẵng: Án tham nhũng tăng cao, nhiều vụ gây thiệt hại lớn

Ngày 12/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng Khóa 10, UBND thành phố cho biết đã có báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo, ngành chức năng phát hiện, khởi tố mới 22 vụ/20 bị can (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021 và 45% so với cùng kỳ năm 2019) trong lĩnh vực tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Cùng đó, ngành chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 102 vụ, 98 cá nhân, 10 tổ chức, phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng, tạm giữ, tịch thu tang vật trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nổi lên là tội phạm liên quan đến chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, các lĩnh vực ngoài Nhà nước.