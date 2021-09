Da khô vẫn nõn nà!

3. Thường xuyên massage mặt. Lý do? Massage tạo hiệu ứng cải thiện lưu thông máu, nhờ thế làn da phục hồi nhanh hơn và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn. Đây là thao tác đơn giản bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào, chỉ cần 10-15 phút.

4. Đắp mặt nạ. Mỗi tuần nên đắp mặt nạ dưỡng ẩm da mặt 1 lần. Công thức: trộn đều 1 thìa nhỏ mayonnaise, 1 lòng đỏ trứng gà và 1 thìa nhỏ bột lô hội. Đắp lên mặt trong thời gian 10-15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Xem thêm video đang được quan tâm: