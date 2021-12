Da khô nên bổ sung vitamin và khoáng chất gì?

Mọi người có thể bị khô da vì nhiều lý do, nhưng đôi khi nó liên quan đến tình trạng bệnh lý. Ví dụ, nếu ai đó bị rối loạn da cụ thể như bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm, da của họ dễ bị khô. Ngoài ra còn có các tình trạng không liên quan đến da khác có thể gây khô da, bao gồm:

Khi bạn già đi, làn da sẽ khô hơn do các tuyến dầu và mồ hôi của cơ thể không sản xuất đủ độ ẩm. Bạn có thể bắt đầu nhận thấy những thay đổi da liên quan đến tuổi tác này ngay từ tuổi 40, khi đó việc sản xuất bã nhờn bắt đầu giảm. Khi da tiếp tục mất khả năng sản xuất nước tự nhiên, nó sẽ trở nên cực kỳ khô.

Da của chúng ta cần nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng để thực hiện các chức năng của nó. Chăm sóc cho làn da của bạn cũng có nghĩa là đảm bảo cho nó luôn đủ nước. Cùng tìm hiểu các loại vitamin quan trọng để bảo vệ làn da và giúp bạn có làn da khoẻ mạnh.

Vitamin B

Vitamin B không chỉ được biết đến với công dụng làm dịu thần kinh mà còn mang lại lợi ích tuyệt vời cho làn da của bạn.

Một nghiên cứu cho thấy rằng vitamin B cải thiện tế bào sừng, chiếm hơn 90% tế bào ở lớp ngoài cùng của da (biểu bì). Các vitamin nhóm B được biết là có tác dụng giảm thiểu sự mất nước tự nhiên trên da, cũng như ảnh hưởng đến các nguyên bào sợi của con người, giúp cải thiện kết cấu và độ săn chắc của da.

Vitamin C

Các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C làm cho nó rất tốt cho sức khỏe làn da. Nó chống lại các gốc tự do và ô nhiễm, chống lại các tác hại của tia cực tím một cách tự nhiên. Vitamin C cũng tăng cường collagen trong da và bảo vệ da khỏi bị mất nước.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C giúp hình thành lớp ngoài của da. Nó cũng có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa và bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm.

Vitamin D

Còn được gọi là vitamin mặt trời, vitamin D giúp duy trì hệ thống miễn dịch của da và hỗ trợ sự phát triển của tế bào da và chức năng hàng rào bảo vệ da. Tế bào sừng - tế bào da tạo ra hầu hết lớp ngoài của da - cũng là tế bào hình thành vitamin D.

Vitamin D đã được biết là có thể giúp giảm các triệu chứng của các bệnh về da như bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

Vitamin E

Vitamin E có rất nhiều đặc tính chống oxy hóa có thể giúp da chống lại các gốc tự do, khiến nó trở thành một thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da. Trong các sản phẩm này, vitamin E thường được trộn với vitamin C để tăng cường sức mạnh của mỗi loại vitamin.

Khi sử dụng tại chỗ, vitamin E có thể giúp giảm ngứa và khô da. Nó cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của sẹo và vết rạn da.

Trong một nghiên cứu năm 2016, 96 người tham gia được điều trị với 400 IU vitamin E uống mỗi ngày hoặc giả dược trong 8 tháng. Những người dùng vitamin E đã thấy cải thiện tình trạng khô da và đối với một số người, bệnh chàm gần như thuyên giảm hoàn toàn.

Bạn có thể nhận được vitamin E thông qua các loại thực phẩm như các loại hạt, rau bina, dầu ô liu và ngũ cốc nguyên hạt,...