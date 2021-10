Da khô khi trời lạnh, cấp ẩm thế nào?

Ceramide là thành phần tự nhiên trong lớp sừng, lớp ngoài cùng của da, đóng vai trò chính trong việc duy trì làn da khỏe và bảo vệ làn da chống lão hóa, bảo vệ các thành phần dưới da.

Hyaluronic acid 0.3% giúp dưỡng ẩm bờ rãnh nhăn trên bề mặt da, giúp da bớt khô.

Vitamin B5 có tác dụng giúp da khỏe và phục hồi màng bảo vệ.

Glycerin có tác dụng làm mềm da, phục hồi tổn tương (vết nẻ, bong tróc da...).

Ngoài ra có thể dùng loại kem dưỡng có chứa lipid tương tự với cấu trúc lipid trên da. Loại kem này có tác dụng tăng cường liên kết giữa các tế bào biểu bì, chống khô da.

