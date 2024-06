Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận: Sơn Tùng M-TP chỉ đến thế này thôi?

Dường như, Tùng của hiện tại đang làm nhạc để thể hiện mình vẫn có thể thống trị top trending chứ không làm nhạc để tìm tòi và sáng tạo với nghệ thuật nữa. Điều này không khó hiểu khi cách đây 2 năm, Tùng chuyển hướng sang thử nghiệm thể loại nhạc tiệm cận hơn với xu hướng thế giới, và thậm chí còn táo bạo viết lời tiếng Anh với There’s No One At All. Bài hát đó là một thất bại. Không chỉ vì những lùm xùm không đáng có từ MV, mà về cơ bản, bài hát đó… không hay.

Cú vấp ngã quá đau từ There’s No One At All và sản phẩm sau đó là Making My Way - dường như đã khiến Tùng mất hết sự tự tin cần có để thử nghiệm những điều mới mẻ. Để không bị đánh giá là hụt hơi so với chính mình trước đây, Tùng trở lại với những phương án an toàn mà Tùng biết chắc khán giả sẽ dễ dàng tiếp nhận: Ballad và những bản nhạc kẹo ngọt.

Rõ ràng là Tùng không có lý do gì phải thay đổi nếu công thức cũ vẫn khiến Tùng thành công và khán giả của Tùng vẫn yêu thích. Tùng có thể hát những bài hát như thế này thêm 10 năm nữa cũng được, chừng nào khán giả còn ủng hộ. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng, sự thành công của một nghệ sĩ không chỉ phụ thuộc vào top trending hay lượt thảo luận.

Chừng nào Sơn Tùng còn là một ca sĩ, những khán giả yêu nhạc sẽ còn đánh giá Tùng dựa trên những thước đo về sự trưởng thành và sáng tạo trong âm nhạc. Và nếu Tùng cứ mãi sống trong cái bong bóng lấp lánh từ lời khen mà fan tạo nên, rất có thể, cậu sẽ không thể tiếp tục phát triển về mặt chuyên môn.

Dù muốn hay không, fan của Tùng không thể phủ nhận được rằng đã từ lâu, âm nhạc của Tùng dậm chân tại chỗ. Lần cuối cùng, chúng ta được nghe một sản phẩm âm nhạc thực sự mang tính đột phá về mặt phong cách và màu sắc của Sơn Tùng là Lạc Trôi, và đó là câu chuyện của 7 năm trước.

Sau đó, với cú bắt tay cùng onionn., Tùng tiếp tục có một chút cá tính hơn với Chạy Ngay Đi và Hãy Trao Cho Anh. onionn. rời đi để lại cho Tùng một khoảng trống nhất định trong việc tạo ra màu sắc âm nhạc tiệm cận với xu hướng giới trẻ. Và chúng ta lại thấy một Sơn Tùng loay hoay trong những gì mình đang có.

Các bài hát vẫn là hit khi ra mắt, vẫn viral, vẫn phá kỷ lục về mặt con số - nhưng sức ảnh hưởng thật sự và khiến người nghe phải gật gù vì sự tìm tòi sáng tạo, về tính nghệ thuật, về sự trưởng thành, về cái tôi nghệ sĩ - thì hoàn toàn không có.

Việc Tùng quanh quẩn mãi trong thứ âm nhạc một màu của mình có thể lý giải được bằng việc cậu phải chịu áp lực quá lớn của một nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Sự kỳ vọng và yêu thương của fan không cho phép Tùng được sơ sảy trong bất cứ sản phẩm nào.

Mọi thử nghiệm - nếu sai lầm - rất có thể sẽ là những bước lùi kéo cậu ngã khỏi cái ngai vàng mong manh vốn lắm kẻ dòm ngó để hạ bệ. Việc mỗi sản phẩm đều được đo ni đóng giày sao cho phù hợp nhất với thị hiếu của fan và của người nghe đại chúng đảm bảo cho Tùng vị trí số 1 mỗi khi trở lại, nhưng cũng bắt Tùng buộc phải đánh đổi sự sáng tạo cần có của một người nghệ sĩ.

Âm nhạc của Tùng, vì chủ đích sinh ra dành cho đại chúng, thế nên nội dung của chúng cũng là thứ mà đại chúng dễ tiếp cận. Nhạc của Tùng không có sự riêng tư, vậy nên nó dễ đi vào lối mòn của những chủ đề quen thuộc và tiếp cận một cách cực kỳ chung chung và bề mặt.

Nhìn sang thế hệ mới như MCK, Wren Evans, tlinh, Vũ., Hoàng Dũng - có thể thấy âm nhạc của họ - dù khác nhau về thể loại, nhưng đều kể cho khán giả những câu chuyện riêng phảng phất chính cuộc đời mình.

Họ đại diện cho những nghệ sĩ sẵn sàng đào sâu vào những cung bậc cảm xúc, giãi bày những tâm tư và thành thật với những trải nghiệm, từ đó mang đến cho khán giả những sản phẩm không chỉ có giai điệu hay, mà còn là những câu từ thật sự có chiều sâu và sự đồng điệu.