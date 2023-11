Đã có thể đặt xe Be ngay trên Zalo

Từ nay, thông qua Mini App Be, người dùng có thể đặt beBike, beCar ngay trên Zalo mà không cần rời ứng dụng. Trong thời gian tới, Mini App Be cũng sẽ triển khai các dịch vụ như beFood, beDelivery, beFlight… một cách dễ dàng hơn. Với người dùng của hệ sinh thái Zalo, khách hàng nay không cần thoát khỏi ứng dụng nhắn tin đang sử dụng mà vẫn có thể trải nghiệm đặt xe Be đưa đón một cách chủ động, linh hoạt.

Bên cạnh đó, Be Group cho hay sự ra đời của Mini App Be còn là cơ hội tăng thu nhập cho tài xế Be, khi dịch vụ Be có khả năng tiếp cận đến gần 75% dân số Việt Nam đang sử dụng Zalo. Nhất là trong bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ còn nhiều dư địa tăng trưởng, Be Group nhận thức rõ vai trò là cầu nối giữa các bác tài Be lành nghề và hàng triệu khách hàng có nhu cầu đặt xe công nghệ.