Đã có kết quả giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 28/10, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Cơ quan ANĐT đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo, tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.