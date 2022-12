Đã có kết luận thanh tra việc mua kit xét nghiệm COVID-19 ở Bộ Y tế, Hà Nội và TP HCM

Trước đó, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 11 vừa qua, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong cho biết vừa qua đã thanh tra chuyên đề trên diện rộng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, TTCP trực tiếp thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP HCM. Đối với 19 bộ ngành và 61 tỉnh, thành phố là do thanh tra bộ ngành và địa phương chịu trách nhiệm thanh tra. Tuy nhiên, số vụ việc phát hiện để chuyển cơ quan điều tra chủ yếu ở 3 cuộc do TTCP chủ trì, còn thanh tra bộ ngành, địa phương phát hiện rất ít.

Ông Đoàn Hồng Phong cho biết theo báo cáo tổng hợp trên toàn quốc (ngoại trừ vụ việc Công ty Việt Á do Bộ Công an và công an các địa phương đang điều tra), có 30 vụ việc, nhóm vụ việc chuyển cho cơ quan điều tra, chủ yếu thuộc 3 cuộc thanh tra ở Bộ Y tế, Hà Nội và TP HCM do TTCP chủ trì. Còn 19 bộ ngành, địa phương có 2-3 cuộc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Minh Chiến