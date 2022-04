Đã có 2,7 triệu ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng

Về việc triển khai hệ thống thu phí ETC tại các dự án của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý (VEC), Bộ GTVT cho hay, VEC đã tổ chức triển khai việc thuê nhà cung cấp dịch vụ thu phí cho các tuyến cao tốc do VEC quản lý bằng nguồn chi phí tổ chức thu phí trong phương án tài chính của dự án.

Do tính chất đặc thù của hình thức thuê dịch vụ thu phí ETC tại các dự án cao tốc do VEC quản lý dẫn đến trình tự, thủ tục triển khai còn một số tồn tại cần có sự hướng dẫn từ phía các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến tiến độ triển khai hệ thống thu phí ETC tại các dự án của VEC quản lý chưa đạt yêu cầu.

Trên cơ sở chủ trương đã được Thủ tướng chấp thuận, ý kiến của Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VEC đang khẩn trương triển khai, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quý 2, triển khai lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống trong quý 3.

Vũ Điệp