Đã bắt giữ 6 nghi phạm trong nhóm dùng súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk

Chiều 11/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ 6 nghi phạm trong nhóm dùng súng tấn công 2 trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.