Đã bắt được nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Khoảng 16h15 cùng ngày, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng PC02 bắt giữ Cường ngay tại căn nhà ở đường 12, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Thời điểm bị bắt giữ, Cường cho rằng công an bắt nhầm người.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một nam thanh niên đi xe gắn máy đến tiệm vàng Sơn Trang, dùng búa đập mạnh vào tủ kính trưng bày, gom một số vòng vàng nữ trang rồi chạy ra ngoài, lên xe gắn máy, tẩu thoát.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên họ nghe tiếng tri hô của người bên trong tiệm vàng, thấy nam thanh niên chạy xe máy phóng đi với tốc độ rất nhanh về hướng đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất hình ảnh camera an ninh ở tiệm, các tuyến đường xung quanh nhằm xác định nghi can để truy bắt.

Hoàng Thọ