Đã bắt được hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau gần 12 giờ vừa tập trung khám nghiệm hiện trường và tử thi 3 nạn nhân trong gia đình tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Yên, vừa huy động nhiều mũi trinh sát hình sự, điều tra viên triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng, đến chiếu tối 29/5, hung thủ gây án đã bị bắt giữ khi đã lẩn trốn cách xa hiện trường hơn 500km.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi kết hợp một số chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa đã xác định nghi can gây án là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung). Hung thủ từng là chồng của chị Nguyễn Thị Dương – một trong 3 nạn nhân đã tử vong. Trong thời gian chung sống với nhau họ đã có một đứa con gái là Nguyễn Thị T.V (SN 2019), nhưng chưa rõ vì sao cháu bé lấy họ người mẹ.