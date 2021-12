D-Homme đáp ứng nhu cầu an cư tại trung tâm TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Lợi thế pháp lý

Đại diện chủ đầu tư cho biết, D-Homme được phát triển trên khu đất (số 765 - 751/8 đường Hồng Bàng, phường 6, quận 6) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 100% đất ở, được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 1/500. Sau các công tác đấu nối hạ tầng kỹ thuật, PCCC, đánh giá tác động môi trường cũng như trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định của Luật xây dựng và các quy định pháp luật, dự án D-Homme đã đang triển khai thi công hạng mục móng.

Hiện tại, dự án D-Homme đã được cấp Giấy phép xây dựng Giai đoạn 1 - phần ngầm Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.

Dự kiến chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào quý I/2022, sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng theo quy định.