'Cypher Call': Hạnh Ngân không có ý định mời Obito đọc rap cho 'Inernet love', hé lộ luôn bạn trai chưa bao giờ là gu của mình

Trải qua nhiều tuần lên sóng, hàng loạt các rapper đình đám đã lần lượt xuất hiện tại Cypher Call. Mỗi nhân vật khách mời đều mang đến những màu sắc khác nhau qua các tập của chương trình. Tập 8 tuần này, Cypher Call sẽ tạm “thay màu yêu” cực ngọt ngào với sự xuất hiện của cặp đôi Obito và Hạnh Ngân. Cặp đôi trẻ không chỉ nổi lên nhờ những bản hit “bắt tai”, mà cả 2 còn được fan yêu mến vì độ “đáng yêu không chịu nổi” mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Chàng trai sinh năm 2k1 đến từ An Giang – Obito từng "gây bão" trên cộng đồng mạng với hàng loạt ca khúc ấn tượng từ giai điệu cho đến lời bài hát. Nổi bật nhất có thể kể đến như: Simple love, When you look at me, Lost... Obito là nghệ sĩ trẻ không ngần ngại thử sức thử sức với những với những điều mới mẽ trong âm nhạc. Anh chàng luôn biết cách khiến khán giả phải bất ngờ với sự biến hóa của mình.