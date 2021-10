'Cypher Call': Cuộc hội ngộ bất ngờ của bộ 3 chàng trai tài năng 2pillz – Coldzy – RZ Mas

Khép lại những giây phút ngọt ngào của tập 8, Cypher Call tiếp tục chiêu đãi fan bằng những điều thú vị do bộ 3 chàng trai 2pillz – Coldzy – RZ Mas mang lại. Với những ai đam mê âm nhạc đặc biệt là thể loại rap, thì chắc chắn không thể không biết đến những chàng trai “hot rần rần” xuất hiện tại tập 9 tuần này.

Đầu tiên, phải kể đến chàng rapper điển trai đến từ Hà Nội – Coldzy, người từng khiến fan replay hàng tá lần với những sản phẩm âm nhạc cực thu hút như: If you said so, Bad performance... Sở hữu lối chơi vần và khả năng lyric ấn tượng, Coldzy đã tạo nên sức hút cực khủng đến khán giả thông qua các ca khúc của mình. Xuất hiện bên cạnh anh chàng tại tập 9, là producer trẻ 2pillz – nhân vật từng gây chú ý khi trở thành người “nấu beat” cùng tlinh cho ca khúc Chú chó trên ô tô tại Rap Việt mùa 1. Bằng tài năng của mình, 2pillz còn “bỏ bùa” đông đảo fan bằng thứ giai điệu siêu bắt tai mà mình tạo ra như: Gái độc thân, Hot… Nhân vật cuối cùng, không hề kém cạnh đó chính là RZ Mas, chàng rapper sở hữu sức hút cực khủng như “quả nam châm không lồ” mỗi lần đứng trên sân khấu.