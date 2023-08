Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang can thiệp cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp

Sáng 26/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Quận (SN 1962), cựu Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Quận đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.

Bị can Quận thời điểm bị bắt tạm giam vào tháng 4/2022 (Ảnh: Tiến Tầm).

Các thuộc cấp của ông Quận gồm: Nguyễn Hữu Ân (cựu Phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Bùi Quốc Khánh (cựu Đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em cùng bị truy tố về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Cục CSGT Bộ Công an đã cấp cho Phòng PC08 mật khẩu tài khoản phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký xe.