Cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy ở TP.HCM trục lợi từ tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook “Ki Zunf” đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin Covid-19, giá từ 2 - 4 triệu đồng/liều.

Khách muốn tiêm phải chụp CMND/CCCD để Dung lập danh sách, theo diện cơ quan, doanh nghiệp. Sau khi nhận được tin nhắn tiêm vắc xin, khách phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Dung.

Chiều ngày 3/8/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận 11 bắt quả tang bị cáo Dung đang tổ chức cho 2 người tiêm vắc xin tại Trường Mầm non 10 (quận 11).

Quá trình điều tra, CQĐT xác định, bị cáo Tuấn với tư cách là Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11, được phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin Covid-19 tại điểm Trường Mầm non 10, trong đợt tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 của TP.HCM.