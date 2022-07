Cựu trụ trì Chùa Nôm tham gia vụ cầm 2,2 triệu USD để chạy án

Trong 6 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố do liên quan đến vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị can Nguyễn Ngọc Triệu (49 tuổi, tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ) là cựu trụ trì Chùa Nôm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.



Tháng 7/2021, từ đề nghị của ông Long, bị can Quân đưa 1,2 triệu USD để nhóm môi giới tìm người giúp đỡ. Sau đó, Long và Giang chuyển số tiền này cho bị can Lê Thanh An (46 tuổi, cựu cán bộ phòng 5 của Cục C03). Trong đó, An nhận 500.000 USD tại phòng làm việc của Long và hướng dẫn Hà Duy Tuấn (lao động tự do) nhận một triệu USD tại khu vực cổng sau của Bộ Công an ở Hà Nội.

Theo lời khai của Hà Duy Tuấn, sau khi nhận một triệu USD, bị can này 6 lần mang đến Chùa Nôm, đưa 970.000 USD cho trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu để nhờ lo việc cho ông Quân. Tuy nhiên, bị can Triệu chỉ thừa nhận đã cầm của Tuấn tổng số tiền 400.000 USD.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu khai đã lấy 100.000 USD đóng kín vào hộp giấy kèm theo chiếc chuông gió phong thủy, mang đến gặp ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành) để nhờ tìm hiểu tình hình, mức độ vụ việc và tìm cách giúp đỡ ông Quân.

Ông Triệu còn khai do không giải quyết được việc, nên ông đã trả lại cho Hà Duy Tuấn 100.000 USD và 2,39 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, Tuấn chuyển 3,9 tỷ đồng cho cựu công an Lê Thanh An.

Quá trình đối chất, các bị can Hà Duy Tuấn và Nguyễn Ngọc Triệu giữ nguyên lời khai. Khi điều tra, nhà chức trách có đủ căn cứ xác định Tuấn đã 2 lần mang tổng số tiền 400.000 USD để đưa cho ông Triệu.