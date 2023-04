Cựu trợ lý Phó Thủ tướng nhận hối lộ 4,2 tỷ đồng vụ 'chuyến bay giải cứu'

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 54 người về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.