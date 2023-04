Cựu Tổng thống Mỹ Obama góp mặt trong loạt phim tài liệu trên Netflix

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong loạt phim tài liệu mang tên 'Working: What We Do All Day.' (Nguồn: Netflix)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong tháng Năm tới khi góp mặt trong loạt phim tài liệu mang tên “Working: What We Do All Day” (tạm dịch: Làm việc: Chúng ta làm gì cả ngày) do Netflix sản xuất.