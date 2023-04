Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama quay trailer cho loạt phim tài liệu trên Netflix

Loạt phim mới của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama được phát hành trên Neflix với tên gọi “Working: What We Do All Day.”, dự kiến ra mắt vào 17/5.

Theo đó, bộ phim gồm 4 phần được thuật lại bởi cựu tổng thống Obama với nội dung kể về hành trình khai phá những ý nghĩa và sự kết nối kinh nghiệm và khó khăn trong môi trường làm việc. Cựu tổng thống Mỹ sẽ trực tiếp đến thăm nhà và nơi làm việc của mọi người và quan sát mọi cấp độ công việc. Tác phẩm do đạo diễn Caroline Suh cùng với ông Barack Obama và phu nhân Michelle Obama và một số thành viên khác trong vai trò đồng điều hành sản xuất. Loạt phim sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi 'what we do all day' mà Obama đã đặt cho dự án phim. “Chúng ta có thể không nghĩ về điều đó, nhưng tất cả đều là một phần của điều gì đó lớn lao hơn. Và công việc là một trong những thứ kết nối mọi người với nhau.”, Obama nói trong một tuyên bố. “Working” được cựu tổng thống Mỹ lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên, xuất bản năm 1974 của nhà văn Studs Terkel, với những cuộc trò chuyện xoay quanh công việc cũng như đời sống hàng ngày của mọi người. “Khi chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi người cảm thấy công việc của mình được tôn trọng, đóng góp của mình được lắng nghe và được trả đủ tiền để thực sự tham gia vào cuộc sống của cộng đồng. Chúng ta luôn cần củng cố niềm tin giữa người và người để mọi thứ trở nên khả thi hơn.” Obama chia sẻ thêm.