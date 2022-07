Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được đề cử giải thưởng Emmy

"Our Great National Parks" là serie phim tài liệu gồm 5 phần về một số công viên quốc gia kỳ vĩ nhất hành tinh. (Nguồn: netflix.com)

Ngày 12/7, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được đề cử Giải thưởng Emmy lần thứ 74 cho bộ phim tài liệu của Netflix nhan đề "Our Great National Parks."

Vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ cạnh tranh đề cử giải thưởng này ở hạng mục Người kể chuyện xuất sắc với 4 tên tuổi khác gồm cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ Kareem Abdul-Jabbar (trong "Black Patriots: Heroes of the Civil War"), phát thanh viên người Anh David Attenborough (trong "The Mating Game: In Plain Sight"), diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ W.Kamau Bell (trong "We Need to Talk About Cosby") và nữ diễn viên người Mỹ gốc Mexico Lupita Nyong'o (trong "Serengeti II.")