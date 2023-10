Cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op tiếp tục bị đề nghị truy tố

Theo đó, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4, chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã thay đổi tội danh của ông Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, sang tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can, như sau:

Đối với bị can Diệp Dũng, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các các thủ tục để bị can Diệp Dũng thực hiện việc chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) để thực hiện việc hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.