Cựu Thủ tướng Anh gây tranh cãi khi muốn phong tước Hiệp sĩ cho cha ruột

Theo Reuters, trong ngày 6/3, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ về những nhân vật nằm trong danh sách đề cử phong tước Hiệp sĩ của mình. Trong số 100 người được ông Johnson đề cử, có cả cha ruột của cựu Thủ tướng Anh - ông Stanley Johnson.

"Danh sách đề nghị phong tước Hiệp sĩ của ông Johnson dài hơn đáng kể so với bà May và ông Cameron, vốn chỉ có khoảng 60 người. Hiện chưa rõ ông Stanley Johnson được đề cử với lý do nào", tờ The Times bình luận.