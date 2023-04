Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam bị cáo buộc nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong số này, ông Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.