Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân bị tuyên án tử hình

Bản án được đưa ra ngày 23/9 tại tòa án Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc). Trong đó, ông Tôn phải nhận án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì hành vi nhận hối lộ; 5 năm tù vì sở hữu trái phép vũ khí; 8 năm tù vì thao túng thị trường chứng khoán và bị phạt 1 triệu nhân dân tệ.



Ông Tôn (53 tuổi) đã bị tước bỏ các quyền chính trị và bị tịch thu tất cả tài sản cá nhân. Sau 2 năm hoãn thi hành án, án tử hình của ông Tôn sẽ được giảm xuống tù chung thân và không được ân xá.



Ông Tôn từng là lãnh đạo Cục 1 thuộc Bộ Công an Trung Quốc, chuyên phụ trách các vấn đề an ninh quốc nội và các đặc khu Hồng Kông, Macao. Ông là một trong những quan chức được điều đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) để tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 hồi tháng 3/2020.



Một tháng sau đó, ông Tôn bị điều tra. Cuộc điều tra nhằm vào ông Tôn kéo dài 17 tháng, lâu hơn đáng kể so với khoảng thời gian 6-9 tháng thường thấy ở các vụ án tham nhũng, cho thấy mức độ phức tạp của vụ việc.



Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến tháng 4/2020, ông Tôn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín cá nhân để trục lợi và nhận số tiền, tài sản lên tới 646 triệu nhân dân tệ.



Trong nửa đầu năm 2018, ông Tôn đã tham gia thao túng thị trường chứng khoán, giúp một số người tránh được khoản lỗ 145 triệu nhân dân tệ. Ông Tôn cũng bị phát hiện sở hữu trái phép 2 khẩu súng.



Hồi tháng 9/2021, Tân Hoa Xã đưa tin ông Tôn Lập Quân đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.



Kết quả điều tra cho thấy ông Tôn không trung thành với lý tưởng của Đảng, thể hiện “tham vọng chính trị to lớn và thiếu chính trực”, đưa ra những lời chỉ trích vô căn cứ nhằm vào các chính sách của Đảng, và lan truyền các tin đồn chính trị. Ông cũng bị cáo buộc phá hoại sự thống nhất của Đảng và làm tổn hại đến an ninh chính trị.



Một ngày trước khi tòa tuyên án ông Tôn Lập Quân, một cựu quan chức cấp cao khác của Trung Quốc là cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa cũng đã bị tòa án Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.



Tương tự ông Tôn, ông Phó (67 tuổi) bị tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm.

Ông Phó Chính Hoa tại tòa. Ảnh: Global Times

Ông Phó từng là người đứng đầu cơ quan công an thành phố Bắc Kinh, sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an và nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2018. Ông giữ chức vụ này đến tháng 4/2020.



Theo Reuters, ông Phó từng dẫn đầu các cuộc điều tra tham nhũng của Trung Quốc, trong đó có "đại án" liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Sự quyết liệt của ông Phó Chính Hoa trong cuộc chiến chống tham nhũng từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông Trung Quốc.



Cơ quan điều tra xác định ông Phó đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ trong khoảng thời gian từ năm 2005 – 2021 để bao che, tạo điều kiện cho thân nhân và những người khác.



Đổi lại, ông Phó nhận được số tiền và quà tặng trị giá lên tới 117 triệu nhân dân tệ, trực tiếp hoặc thông qua người thân.