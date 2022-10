Cựu thí sinh Olympia trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa Hà Nội

một giờ trước Cộng đồng người Việt

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với mục tiêu đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người Nghệ An ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.