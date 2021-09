Cựu thành viên KARA Han Seungyeon chia sẻ sự khác biệt giữa cuộc sống của Idol với nghề diễn viên!

Vào ngày 2 tháng 9, Seungyeon đã trả lời phỏng vấn với một phương tiện truyền thông độc quyền trước buổi công chiếu bộ phim sắp tới của mình mang tên "Show Me The Ghost". Đây là bộ phim kinh dị - hài hước kể về hai người bạn thân nhất là Yeji (do Seungyeon thủ vai) và Hodu (do Kim Hyun Mok thủ vai), những người phát hiện ra rằng có các hồn ma sống trong ngôi nhà mới của họ. Không còn tiền và không còn nơi nào để đi, họ cố gắng tự làm các nghi lễ trừ tà để khiến những hồn ma bỏ đi.