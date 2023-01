Cựu thành viên AOA tiết lộ cuộc sống khổ sở sau khi rời nhóm

Kim Mi Kyung và các khách mời có mặt tại trường quay đã dành cho ChoA những lời an ủi ấm áp. Nữ ca sĩ Park Jung Ah (41 tuổi) cũng bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc của ChoA.



Đội hình AOA năm 2016

ChoA sở hữu giọng hát được đánh giá cao và là main vocal của AOA. Cô được tạo nhiều cơ hội diễn xuất, hát nhạc kịch khi mới debut. Việc rời AOA ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều người tiếc cho ChoA, một số còn suy đoán nguyên nhân là do cô bị thành viên cùng nhóm bắt nạt. Tuy nhiên, ChoA khẳng định cô chủ động chấm dứt hợp đồng với FNC Entertainment là do vấn đề tâm lý do tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet