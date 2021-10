Cựu thành viên After School - Lizzy bị phạt 13.000 USD vì lỗi vi phạm giao thông

Lizzy đã lái xe trong tình trạng say xỉn, không thể điều khiển phương tiện của mình gây ra tai nạn và thương tích cho nạn nhân. Căn cứ vào nồng độ cồn trong máu vào thời điểm đó, nữ thần tượng được yêu cầu một hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, toà án nhận thấy đây là lần đầu Lizzy vi phạm, cô cũng đã dàn xếp với nạn nhân và thành khẩn nhận lỗi, do đó toà quyết định xử phạt nữ ca sĩ 15 triệu won (tương đương với 13.000 USD). Với mức xử phạt này, cựu thành viên After School dự định không kháng cáo.