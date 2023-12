Cứu sống bệnh nhân nữ bị vỡ phình động mạch gan

Trước đó ngày 10.12, bệnh nhân đột ngột đau bụng vùng thượng vị dữ dội, huyết áp thấp, mạch nhanh nhẹ, niêm nhợt, da xanh (dấu hiệu của mất máu cấp). Khi nhập viện bệnh nhân được hồi sức tích cực, bù dịch, bù máu, kết quả chụp cắt lớp vi tính bụng có cản quang ghi nhận ổ giả phình được cấp máu từ động mạch gan trái kích thước to, tụ máu cạnh bao gan.

Bệnh nhân có chỉ định can thiệp chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số xóa nền (DSA) với chẩn đoán, xuất huyết nội do vỡ phình động mạch gan trái. Kết quả ghi nhận ổ giả phình động mạch gan trái. Sau 90 phút can thiệp, bệnh nhân ổn định được chuyển khu hậu phẫu theo dõi.