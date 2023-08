Cứu sống bệnh nhân 69 tuổi cùng lúc nhồi máu cơ tim và đột quỵ

Vào lúc 14h ngày 5.8, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân nam 69 tuổi (ngụ ở tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng nặng ngực và khó thở.Trước đó, chiều ngày 4.8, bệnh nhân đã có triệu chứng nặng ngực ở vùng sau xương ức, cơn đau ngực tái phát nhiều lần. Đến trưa ngày 5.8, thân nhân đưa bệnh nhân đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Sau khi tiếp nhận và chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp - đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp.Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã lập tức hội chẩn với ê-kíp trực cấp cứu tim mạch can thiệp. Bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.Ở thời điểm chuẩn bị bắt đầu đặt ống thông để can thiệp mạch vành, ê-kíp can thiệp phát hiện bệnh nhân liệt hoàn toàn nửa người bên trái và nói đớ.