Cứu sống bé trai bị sốt xuất huyết thể não ở trẻ dư cân hiếm gặp

Trước đó, bệnh nhi ở nhà đã bị sốt cao liên tục 1 ngày.



Tại bệnh viện, ghi nhận bệnh nhi lơ mơ, mê, gồng giật toàn thân. Các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp chống co giật, truyền thuốc hạ sốt.



Sau đó, tình trạng bệnh nhi hết co giật nhưng lơ mơ, hôn mê dần. Bệnh nhi nhanh chóng được đặt nội khí quản giúp thở, thở máy, chống phù não.



Các xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi có tình trạng cô đặc máu tăng, tiểu cầu giảm, xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính. Bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết thể não.



Đến ngày thứ 4 của bệnh, bệnh nhi vào sốc với mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp, được truyền dịch chống sốc, đo huyết áp xâm lấn và áp lực tĩnh mạch trung tâm để hướng dẫn truyền dịch thích hợp và sử dụng thuốc vận mạch.



Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhi bị tổn thương gan, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, hạ đường huyết.



Các bác sĩ cho bệnh nhi được điều trị tích cực với thở máy, truyền dịch chống sốc, chống co giật, chống phù não, điều trị hỗ trợ gan như điều chỉnh đường huyết, điện giải, kiềm toan.



Sau hơn 1 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần và được cai máy thở.



Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp sốt xuất huyết dạng não ở trẻ dư cân hiếm gặp, dễ chẩn đoán nhầm lẫn với bệnh lý khác.