Cứu sống bé gái 6 tuổi bị thủng hậu môn

Theo thông tin từ Trung tâm y tế huyện Văn Yên, trước đó, ngày 24.2, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân là bé gái Bàn Kim C, dân tộc Dao, 6 tuổi ở thôn Đạp Dóm, xã Đông An trong tình trạng đau bụng hạ vị, bụng chướng do bị gốc cây đâm vào hậu môn.