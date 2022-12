Cứu sống 7 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Thanh Hóa

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 7 thuyền viên (1 thuyền viên người Nghệ An, 6 thuyền viên người Hải Phòng). Sau khi xảy ra sự cố, may mắn tàu cá mang số hiệu NA 91927 TS, do ông Hồ Văn Bưởi (SN 1974, thường trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang khai thác thủy sản gần đó, phát hiện kịp thời nên tiến đến cứu nạn thành công 7 thuyền viên.

Các nạn nhân đã được đưa vào cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.