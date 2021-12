Cứu sống 18 thuyền viên, tàu vận tải nghìn tấn mất tích trên biển

Your browser does not support the audio element.

Ngày 2/12, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi và xử lý theo quy định vụ việc tàu Narimoto Maru gặp nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Chiều 1/12, tàu vận tải Narimoto Maru (Quốc tịch Belize) cùng 18 thuyền viên (trong đó có 5 thuyền viên Việt Nam) chở hơn 9.300 tấn đất sét từ Malaysia đi Đài Loan, khi cách đảo Phú Quý 50 hải lý về phía Đông Bắc, tàu bị nghiêng 30 độ. Lúc này 18 thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển.