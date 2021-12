Cứu sống 12 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm trên biển

Your browser does not support the audio element.

Vào lúc 2h30' sáng nay 7/12, tàu cá TTH 90154 TS do ông Trần Minh Phú (tổ 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm thuyền trưởng đi câu mực đã bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm tại tọa độ 17011'06''N, 107059'18E, cách hướng Bắc cửa Thuận An khoảng 40 hải lý.