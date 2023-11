Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo đòi chia 5 căn biệt thự với chồng cũ

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đề nghị cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, công nhận 5 căn biệt thự tại Phan Thiết là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Nguyễn Đức An.

Bà Thúy đề nghị tòa buộc ông An hoàn lại 50% giá trị của 5 căn biệt thự này; buộc ông An giao cho bà được sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh và bà sẽ thanh toán cho ông An 50% vốn góp tương đương 43,6 tỷ đồng.

Bởi bà Thúy cho rằng, theo giấy phép đăng ký kinh doanh từ năm 2008 đến nay, bà là thành viên có tỷ lệ vốn góp 99%, đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, việc để bà tiếp tục sở hữu và điều hành sẽ đảm bảo tính ổn định trong các hoạt động của công ty.