Cứu sản phụ mắc bệnh hiếm, 100 năm mới có 160 người mắc

Bệnh nhân là chị N.T.M.T (22 tuổi, Đồng Tháp) mang thai lần đầu, ngày 29.1 được chuyển tuyến từ Đồng Tháp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trong tình trạng khó thở, huyết áp thấp, nguy cơ suy hô hấp nặng gây ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn với Bệnh viện Hùng Vương TPHCM tìm phương pháp cứu sống cả mẹ và bé. Qua hội chẩn nhiều chuyên khoa, xác định đây là ca bệnh thoát vị hoành hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao do các cơ quan của bệnh nhân bị chèn ép nghiêm trọng, dạ dày, ruột non và đại tràng chèn ép lên lồng ngực khiến bệnh nhân khó thở, hô hấp cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tử cung của bệnh nhân to, chiếm diện tích lớn khiến các cơ quan khác “thoát vị” lên trên.