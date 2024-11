Cựu 'phó tướng' đánh giá cao nội các mới của ông Trump

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảm thấy "vô cùng phấn khởi" với các quyết định lựa chọn nhân sự cho nội các nhiệm kỳ mới của ông Trump. Theo The Hill, trong ngày 12/11, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đưa ra những nhận định về các thành viên trong nội các mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. "Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi với những sự bổ nhiệm sớm của ông Trump. Những nhân vật như Marco Rubio (Ngoại trưởng), Tom Homan (quan chức phục trách biên giới) và Michael Waltz (Cố vấn an ninh Quốc gia) đều là những người sẽ phục vụ tốt cho đất nước, phục vụ tốt cho Tổng thống đắc cử", ông Pence nói. Cựu Phó Tổng thống Pence và ông Trump có mối quan hệ không mấy êm đẹp sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Trong 2 năm sau đó, ông Pence đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông không có thẩm quyền phủ nhận kết quả bầu cử vào ngày 6/1/2021, bất chấp việc ông Trump đã yêu cầu ông làm vậy. Ông Donald Trump và ông Mike Pence. Ảnh: NYT Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, ông Pence cũng không công khai sự ủng hộ với ông Trump. "Tôi vô cùng tự hào về những thành tích trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng tôi có những khác biệt sâu sắc với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề", ông Pence nói hồi tháng 3. Trong ngày 12/11, ông Trump đã tiếp tục công bố các lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Tổng thống đắc cử mới đây đã đề cử Thống đốc South Dakota Kristi Noem làm người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa (DHS). Bà Noem sẽ là người đứng đầu và phụ trách các chính sách nhập cư của ông Trump, bao gồm việc trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép. Bên cạnh đó, nguồn tin của CNN tiết lộ rằng ông Trump đã chọn cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee làm Đại sứ Mỹ tại Israel. "Mike là người yêu mến đất nước và con người Israel. Israel cũng yêu quý ông ấy, Mike sẽ làm việc hết sức để đem lại hòa bình tại Trung Đông", ông Trump cho biết. Theo cập nhật mới nhất, ông Trump cũng đã bổ nhiệm Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe làm giám đốc mới của CIA.