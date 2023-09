Cựu Phó phòng Vận tải hàng không Vũ Hồng Quang tiếp tục bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Cương (SN 1977, Trưởng Phòng Thương mại điện tử tại một công ty hàng không); Trần Thanh Nhã (SN 1991, lao động tự do) và Đặng Nhật Đức (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) cùng về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can nêu trên.