Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành hầu tòa liên quan vụ Việt Á

Giai đoạn thanh toán cho Công ty Việt Á được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7/2021, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Thanh Hảo, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thành Định và Đào Thị Kim Dung (Trưởng phòng Y tế thị xã Đông Triều) đã tin vào các thông tin do Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp cho rằng, Công ty Việt Á cũng trực tiếp xét nghiệm song song cùng với Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển số mẫu của Đông Triều chuyển đến. Từ đó, các bị can đã thực hiện không đúng quy trình nghiệm thu, thanh toán số lượng kit xét nghiệm, kit tách chiết cho Công ty Việt Á, bỏ qua bước đối chiếu việc giao nhận sinh phẩm xét nghiệm với Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (là đơn vị trực tiếp nhận số vật tư để xét nghiệm cho tất cả các mẫu của Đông Triều).

Do vậy, các bị can đã ký các tài liệu, thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho Công ty Việt Á tăng vượt 16.539 kit xét nghiệm và 16.548 kit tách chiết, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Trong vụ án này, bị can Phạm Văn Thành thiếu kiểm tra, giám sát do tin tưởng các thông tin không xác thực và số liệu do Công ty Việt Á đưa ra, đã chấp nhận Việt Á cũng là đơn vị xét nghiệm trên thực tế, nên bị can Thành không chỉ đạo cấp dưới thu thập, đối chiếu triệt để các thông tin xác thực với đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ xét nghiệm và đã làm thủ tục thanh toán vượt số lượng sinh phẩm xét nghiệm.