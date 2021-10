Cựu Phó Chủ tịch HĐND phường ở Hà Nội nhận án tù vì lừa đảo

Bị cáo tại tòa

Năm 2007, do không có nhu cầu sử dụng, bà Cố chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích 2 thửa đất trên cho ông Lợi khi bị cáo đang là Trưởng Công an xã Mỹ Đình.



Năm 2009, ông Lợi chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích của 2 thửa đất trên cho nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Văn Duy (SN 1955, ở Bắc Từ Liêm).



Sau khi mua đất, năm 2012, ông Duy xây dựng căn nhà cấp 4 để cho thuê. Tháng 9/2017, gia đình ông Duy rao bán đất và căn nhà cấp 4 này và có nhờ bị cáo tìm hộ khách mua nhà đất.



Theo cáo trạng, dù ông Lợi không có quyền sở hữu, định đoạt đối với diện tích đất kể trên, nhưng để chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã mời Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện mình là chủ sở hữu của diện tích nhà, đất nêu trên với mục đích để bán.



Tin tưởng vào vi bằng trên, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1981, ở Nam Từ Liêm) quyết định mua nhà và đất nói trên.



Để thực hiện việc mua bán, ngày 2/1/2018, ông Lợi mời Thừa phát lại cùng anh Trung đến để lập vi bằng xác nhận việc bị cáo bán nhà và đất trên cho anh Trung với giá 950 triệu đồng.



Ngày 7/6/2018, khi anh Trung dọn đến căn nhà mới mua thì ông Duy phát hiện và làm đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan công an.



Cáo buộc cho rằng, sau khi nhận tiền của anh Trung, bị cáo chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.