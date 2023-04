Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", đề nghị VKSND Tối cao truy tố 54 bị can với 5 tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đưa hối lộ.

Bị can Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (SN 1973, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị cáo buộc tội danh Nhận hối lộ có khung hình phạt gồm phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.